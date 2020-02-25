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Dağ köylerindeki buz sarkıtları insan boyunu geçti

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından dağ köyleri kara gömülürken, buz sarkıtları insan boyunu geçti.

25.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:06Dağ köylerindeki buz sarkıtları insan boyunu geçti
'ta etkili olan kar yağışının ardından dağ köyleri kara gömülürken, buz sarkıtları insan boyunu geçti.

Muş'ta olumsuz hava koşulları hayatı etkiliyor. Kar yağışıyla birlikte merkeze bağlı köyündeki tek katlı evler kara gömüldü. Evlerinin penceresi kardan kapanan vatandaşlar, kürek yardımıyla biriken karı atmaya çalışıyor.

Evinin önünde biriken karı temizleyen vatandaşlardan Eyüp Yöndem, köylerinin yüksek kesimde yer aldığını belirterek, "Bin 850 rakımdayız. Burada kar çok yağıyor. Kışımız 6 ay sürüyor. Her yer senede 4 mevsimi yaşarken biz de sadece 2 mevsim yaşanıyor, o da yaz ve kış. Havalar çok soğuk. Buz sarkıtlarının uzunluğu 1,5 metreden fazla. Kar nedeniyle köydeki birçok kişi göç etti. Şu an köyümüz kar altında. Birçok yerde kar ve çatı birleşmiş durumda" dedi. - MUŞ

Yukarıyongalı, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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