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Dağ yolunda heyelan oldu, tır sürücüsü son anda kurtuldu

Dağ yolunda heyelan oldu, TIR sürücüsü son anda kurtulduÇin, (DHA)- Çin'de, bir TIR sürücüsü, yanından geçtiği dağda meydana gelen heyelandan manevra yaparak son anda kurtuldu.

04.11.2019 23:43
Dağ yolunda heyelan oldu, TIR sürücüsü son anda kurtuldu
Çin, (DHA)- Çin'de, bir TIR sürücüsü, yanından geçtiği dağda meydana gelen heyelandan manevra yaparak son anda kurtuldu. O anlar ise kameralara yansıdı.
Olay, Çin'in Siçuan eyaletinde bulunan Yibin şehrinde meydana geldi. Çin medyasında yer alan habere göre, TIR sürücüsünün istikametindeki dağ yolunda, toprak kayması meydana geldi. Meydana gelen heyelanda sürücü son anda manevra yaparak TIR'ın toprak altında kalmasını engelledi. Gece saatlerinde meydana gelen olayda, ölen ya da yaralanan olmadı. Olay anı ise trafik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Dağ yolunda heyelan oldu, tır sürücüsü son anda kurtuldu

Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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