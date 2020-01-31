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Dağ yolunda otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Isparta-Burdur dağ yolunda 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

31.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:29Dağ yolunda otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Isparta- dağ yolunda 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İhsan B.'nin kullandığı 15 NE 009 plakalı otomobille, karşı yönden gelen P. idaresindeki 32 PN 038 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada sürücülerden Eyüp P. ile aynı araçtaki yolcu yaralanırken, otomobiller ise kullanılamaz hale geldi. Durumun verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye sevk ettiler. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Isparta, Burdur, Eyüp, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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