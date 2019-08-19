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Dağ yüzeyindeki insan silueti dikkat çekiyor

Dağ yüzeyindeki insan silueti dikkat çekiyorTOKAT - Tokat'ın Almus ilçesinde bağlı Çevreli Beldesinde dağlık yüzeyindeki kayalık alanda fark edilen insan silueti görenlerin dikkatini çekiyor.

19.08.2019 12:29
Dağ yüzeyindeki insan silueti dikkat çekiyor
Dağ yüzeyindeki insan silueti dikkat çekiyor
TOKAT - Tokat'ın Almus ilçesinde bağlı Çevreli Beldesinde dağlık yüzeyindeki kayalık alanda fark edilen insan silueti görenlerin dikkatini çekiyor.
Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kendirli dağının eteklerinde yer alan kayalığa dikkatli bakanlar bir insan silueti ile karşılaşıyor. Almus İlçesinde Kimya Öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Duman tarafından tesadüfen keşfedilen kayalıkta göz ve ağız yapısı ile oluşan slluet görenlerin dikkatini çekiyor. Şaşkınlıklarını gizleyemeyenler yolda durup fotoğraf çekiyor.
Duman, çocukluk yıllarının geçtiği belde de ailesine yardım ederken hayvan otlattığı sırada manzarayı fark ettiğini ifade ederek, "Buradaki silueti yağışlı bir günde farklı bir açıdan bir gelinlik kıza benzettim. Siluetin üzerindeki kule kısmı dikkatimi çekmişti. Görenler önce insana benzetiyor. Buraya yakın bir bölgede dua çayırı dediğimiz bir yer var.
Dağ yüzeyindeki insan silueti dikkat çekiyor

Kendirli, Çevreli, Tokat, Almus, Genel

Kaynak: İHA

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