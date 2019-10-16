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Dağa götürülmek istenen çocukları polis kurtardı

Dağa götürülmek istenen çocukları polis kurtardıVAN - Van'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne katılımlarını sağlamak amacıyla dağa götürülmek istenilen 2 çocuğu polis ekipleri kurtarırken, operasyonda 4 kişi de tutuklandı.

16.10.2019 10:52
Dağa götürülmek istenen çocukları polis kurtardı
VAN - Van'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne katılımlarını sağlamak amacıyla dağa götürülmek istenilen 2 çocuğu polis ekipleri kurtarırken, operasyonda 4 kişi de tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptırılmak istenen 2 kişi ve bu şahısları kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 4 işbirlikçi olmak üzere 6 şüpheliye yönelik yapılan teknik ve fiziki takip çalışması sonrası; 11 Ekim 2019 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 6 şahıstan 2'si adli kontrol şartıyla serbest, 4'ü tutuklanmıştır. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve 'suça sürüklenen çocuklar' ailelerine teslim edilmiştir" denildi.
Dağa götürülmek istenen çocukları polis kurtardı

Polis, Van, PKK, Yerel

Kaynak: İHA

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