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Terör örgütü tarafından kandırılarak dağa götürülmek istenen çocuklar, son anda kurtarıldı

Terör örgütü tarafından kandırılarak, dağa götürülmek istenen iki çocuk, Ankara Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla son anda kurtarıldı.

23.09.2019 09:08

Ankara, Güncel


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