Dagc'den Vali Memiş'e Ziyaret

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti
(DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri, Erzurum
Valisi Okay Memiş
'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Ziyarette Başkan Özsoy, DAGC'nin faaliyetlerinden bahsederek Vali Memiş'e başarılar diledi.
Vali Memiş'te, Erzurum'un her konuda büyük potansiyele sahip bir kent olduğunu ifade ederek, "Kaynakları doğru kullanıp, şehri hep birlikte kalkındıracağız" dedi. - ERZURUM
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,Okay Memiş,Erzurum
04 Aralık 2018 Salı 09:23