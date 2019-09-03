DAGC'den Vali Memiş'e ziyaret

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetim kurulu Vali Okay Memiş'i ziyaret ederek hazırlanan Yerel Basın Acil Durum Bilgi raporunu iletti.



DAGC Olağan Genel Kurulu sonrasında yeni seçilen yönetim kurulunun ziyaretinde Başkan Feridun Fazıl Özsoy, Başkan Vekili Esat Bindesen, Başkan Yardımcısı Tuncay Bekar, Genel Sekreter Onur Sağsöz, Mali Sekreter İrfan Tarakçıoğlu, Mali Sekreter Yardımcısı Melek Allioğlu ile Üye Suat Kantarcı hazır bulundu.



Ziyarette basının içinde bulunduğu durumu anlatılırken hazırlanan, 'Yerel Basın Acil Durum Raporu' sunuldu. Başkan Özsoy, gazetelerin durumu, Basın İlan Kurumu'nun uygulamaları, kağıt fiyatları ve yaşanan sıkıntılar, Yargı Strateji Belgesi ile Yerel Basına getirilmek istenen uygulama, icra ilanları ve bu alanda yaşanan sıkıntılar hakkında, Vali Okay Memiş'e bilgi iletti.



Yeni Yönetime hayırlı olsun temennisinde bulunan Vali Memiş, 'Resmi İlanların Doğrudan Alım Desteği ile Kurumlarca bölünüp, Basın İlan Kurumu'nu devreden çıkaran' uygulamayı önleyici genelgenin yayınlanması için de gerekli talimatı verdi.



Ziyarette ayrıca Vali Memiş, Erzurum'da devam eden yatırım ve çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA