Dagc'nin 39. Kuruluş Yıl Dönümü

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti
(DAGC), 39 yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, mesajında, 24 Kasım 1979'da kurulan derneğin, bölgede yerel ve yaygın basında görev yapan basın çalışanlarını bünyesinde topladığını belirterek, hem basın çalışanlarının hem de kuruluşlarının problemlerini, görev aldığı çatı örgütlerde dile getirerek çözümü noktasında önemli rol üstlendiğini ifade etti.
DAGC'nin, Türkiye
genelinde ve bölgedeki meslek örgütleri ve çatı örgütü Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile yakın ilişkilerini sürdürdüğünü vurgulayan Özsoy, şunları kaydetti:
"Bugün gelinen noktada DAGC önderliği ve genel başkanlığında Bitlis
'ten Iğdır
'a kadar Doğu Anadolu Bölgesi
'ndeki 14 il Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu çatısı altında birlikte hareket etmektedirler. Türkiye'de önemli bir saygınlığa sahip olan DAGC, Türkiye'deki 81 il cemiyeti ve 8 gazeteciler federasyonunu çatısı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun başkan vekilliği görevini de büyük bir saygınlıkla devam ettirmektedir."
Özsoy, DAGC'nin, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne inanmakta ve bu yönde de sorumluluklarını yerine getirdiğini anımsatarak, meslek icabı sorunların olduğu gibi sorumlulukların da olduğunun idraki içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.
DAGC'nin daha nice yıllara ulaşmasını, kuruluşumuzun 39. yılının camiaya ve üyelere hayırlı olmasını dileyen Özsoy, kuruluş yıl dönümüne denk gelen Öğretmenler Günü'nü de kutladı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,Türkiye