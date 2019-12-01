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Dağcılar Sason'u gezdi

Adana, Diyarbakır ve Mardin'deki dağcılar Sason ilçesini gezdi.

01.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:44Dağcılar Sason'u gezdi
, ve 'deki dağcılar ilçesini gezdi.
Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü ile Türkiye Dağcılık Federasyonunun Mardin, Adana ve Diyarbakır'daki üyeleri Sason Kanyonu, Sevek Çeşmesi ile Örenağıl ve Çalışırlar köylerini gezdi.
Grup üyesi Kadri Sencar, ilçenin doğal güzelliği ve yeşilliğiyle Karadeniz bölgesini andırdığını söyledi.
Önümüzdeki yıl geniş bir katılımla Mereto Dağı'na tırmanış yapmayı planladıklarını kaydeden Sencar, misafirperverliğinden dolayı Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan'a teşekkür etti.

Diyarbakır, Mardin, Adana, Sason, Güncel

Kaynak: AA

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