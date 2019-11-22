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Dağcılardan dünyaca ünlü falezlerde halatlarla çevre temizliği

Dağcılardan dünyaca ünlü falezlerde halatlarla çevre temizliği Gönüllü dağcılar 35 metrelik falezlerde tehlikeye aldırmadan temizlik yaptı Kısa sürede falezlerden onlarca çöp çıktı Çöplerinin çoğunluğunu, alkol kutuları ve pet şişeler oluşturduANTALYA - Muratpaşa Belediyesi ve Toroslar...

22.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:26
Dağcılardan dünyaca ünlü falezlerde halatlarla çevre temizliği
Gönüllü dağcılar 35 metrelik falezlerde tehlikeye aldırmadan temizlik yaptı
Kısa sürede falezlerden onlarca çöp çıktı
Çöplerinin çoğunluğunu, alkol kutuları ve pet şişeler oluşturdu
ANTALYA - Belediyesi ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde dünyaca ünlü falezler üzerinde temizlik yapıldı. 35 metrelik falezlerde gönüllüler tehlikeye aldırmadan onlarca poşet çöp topladı.
Muratpaşa İlçesi Yeşilbahçe Mahallesi Falez 2 Parkı'ndaki temizlik etkinliğine belediye personelinin yanı sıra TODOSK sporcuları ve çeşitli derneklerin üyeleri katıldı. İlk olarak falezler üzerinde temizlik yapabilmek için ipli düzenekler kuruldu. Baret takıp eldivenlerini giyen gönüllüler 35 metrelik falezlerden denize doğru indi. Belirli aralıklarla falezlere dağılan gönüllüler yüzlerce poşet çöp topladı. Gönüllü dağcılara 'da yerleşik yaşayan bazı Rus uyruklu kadınlar da destek verdi. Deniz üzerinden tekneyle de çalışmaya katkı verildi.
Temizlik yapan Rus uyruklu Türk vatandaşı Tanya Tatuhina, 2 aydır Antalya'da yaşadığını belirterek, " Bir gün falezler üzerine gezmeye geldim. Etraf çok kirli ve çöpler vardı. Buraları kurtarmamız lazım. Bir yağmur yağsa çöpler denize giderdi. Bende bu temizlik çalışmasına katıldım. Sigara izmariti, alkol şişeleri, poşet ve kağıt parçaları çıkıyor. Çevremizi çocuklarımıza temiz şekilde bırakmalıyız." dedi.
"10 yıldır yapıyoruz"
Toroslar Doğa Sporları Kulübü Antrenörü Hasan Altuntaş, kulüp olarak her yıl belirli periyotlarda falezleri temizlediklerini söyledi.
Muratpaşa Belediyesi ile ortaklaşa bir temizlik çalışması yürüttüklerini kaydeden Altuntaş, " Falezlerin hepsini temizleme şansımız yok ama buranın kirletilmemesi gerektiğinin mesajını vermek istiyoruz. 10 yıldır bu etkinliği yapıyoruz ama çöpler bitmiyor. İnsanlar getirdikleri çöpleri geri götüme yerine falezlere atıyorlar. Bu çok üzücü bir durum bize yakışmıyor." diye konuştu.
"Plastik atıklar çoğunlukta"
Altuntaş, 20 TODOSK, 20 belediye olmak üzere 40 kişilik bir ekiple 35 metrelik falezler üzerinde gerekli güvenlik önlemini aldıktan sonra temizlik çalışmasını yaptıklarını kaydetti.
Kısa sürede 30 poşet çöp toplandığını ifade eden Altuntaş, " Çöpler içinde cam kırıkları, pet şişe, sigara izmariti, peçete, kıyafet ve bir çok atık var. Plastik sandalye bile çıkarıldı."dedi.
Dağcılardan dünyaca ünlü falezlerde halatlarla çevre temizliği

Muratpaşa, Toroslar, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA


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