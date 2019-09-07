Haberler» Güncel» Haber

Dağcılardan Turgutlu Belediyesi hizmet binasında özel gösteri

Turgutlu Belediyesi tarafından sosyal işler müdürlüğü bünyesinde kurulun Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşun 97. yılına özel bir gösteri sundu.

07.09.2019 16:56 Dağcılardan Turgutlu Belediyesi hizmet binasında özel gösteri
Turgutlu Belediyesi tarafından sosyal işler müdürlüğü bünyesinde kurulun Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşun 97. yılına özel bir gösteri sundu. 30 metre yükselikten atlayarak Türk Bayrağı açan genç dağcıların gösterisi heyecanla izlendi.

Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı kutlamaları çerçevesinde Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademi özel bir gösteri sundu. 30 metre yükselikteki belediye hizmet binasının son katından atlayarak Türk Bayrağı açan genç dağcılar kendilerini izleyenlerden büyük alkış aldı. TURBELDAK'a bu özel gösterisinden dolayı teşekkür eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sosyal işler müdürlüğümüz bünyesinde faaliyete geçirdiğimiz Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademi'sinin genç dağcılarına ve yaz-kış yürüyüş liderimize Orhan Mert'e hazırlamış oldukları bu özel gösteri için teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Akın daha sonra genç dağcılara çeşitli hediyeler takdim ederek tebrik etti. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:26   Edirne'de yeni eğitim yılına hazırlık
17:25   Pazar yerinde kalan aile eve yerleştirilecek
17:24   Chp lideri kılıçdaroğlu didim'de konuştu
17:24   Dedektörle plajda arama yapan turistten ilginç savunma
17:24   Çalıntı araçlarla hırsızlık yapan zanlılar yakalandı
17:23   Yaralı antilobu canlı canlı gömdüler
17:23   Karadeniz'de sezonun ilk palamutları tezgahta