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Dağcılık Kış Şenliği, Bozdağ'da kutlandı

İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübünün (İDADİK) Ödemiş'in Bozdağ Mahallesi'nde bu yıl 19'uncusunu düzenlediği "Dağcılık Kış Şenliği", Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 150 dağcının katılımıyla yapıldı.

16.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:00Dağcılık Kış Şenliği, Bozdağ'da kutlandı
Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübünün (İDADİK) 'in Bozdağ Mahallesi'nde bu yıl 19'uncusunu düzenlediği "Dağcılık Kış Şenliği", 'nin farklı kentlerinden gelen 150 dağcının katılımıyla yapıldı.
Şenlik kapsamında dağcıların, Bozdağ'ın batı bölümünde bulunan güvenli bölgeyi kullanarak yapacakları zirve tırmanışı öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Bozdağ Mahallesi'ndeki bulunan bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya Türkiye Dağcılık Federasyonu Asbaşkanı Ertuğrul Tugay, Türkiye Dağcılık Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Siyami Çetin, İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tufan Yüksel de katıldı.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Asbaşkanı Ertuğrul Tugay, yaptığı açıklamada, Bozdağ'nın dağcılık sporu için önemli bir yer olduğunu söyledi.
Toplantının ardından dağcılar, İzmir Valiliğinin izin verdiği rotayı kullanarak 2 bin 159 rakımlı Bozdağ'a tırmandı.

Türkiye, Ödemiş, İzmir, Spor

Kaynak: AA

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