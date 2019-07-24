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Dağda ayağı kırıldı, ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü

SİVAS'ın Zara ilçesinde, gezinti için çıktığı dağlık alanda düşüp ayağını kıran Medet Öztürk (50), hastaneye ambulans helikopter ile taşındı.

24.07.2019 12:48 Dağda ayağı kırıldı, ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü


SİVAS'ın Zara ilçesinde, gezinti için çıktığı dağlık alanda düşüp ayağını kıran Medet Öztürk (50), hastaneye ambulans helikopter ile taşındı.
Ailesiyle birlikte İstanbul'dan memleketleri Zara ilçesine bağlı Keleşler mezrasına tatil için giden Medet Öztürk, yakınlarıyla birlikte dağlık alanda gezintiye çıktı. Ancak dengesini kaybedip, düştü. Sağ ayağında kırık olan Öztürk için bölgeye ambulans helikopter sevk edildi. Medet Öztürk, mezraya inen ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki helikopter pistine getirildi. Buradan da ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Sivas

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İstanbul, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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