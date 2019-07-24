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Dağda ayağı kırıldı imdadına ambulans helikopter yetişti

Sivas'ın Zara ilçesinde gezinti için çıktığı dağda düşerek ayağını kıran Medet Öztürk, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

24.07.2019 10:48 Dağda ayağı kırıldı imdadına ambulans helikopter yetişti
Sivas'ın Zara ilçesinde gezinti için çıktığı dağda düşerek ayağını kıran Medet Öztürk, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da yaşayan ve tatil için memleketi Zara ilçesi Keleşler mezrasına gelen 50 yaşındaki Öztürk, yakınlarıyla dağda gezintiye çıktı. Öztürk, gezinti sırasında düşerek sağ ayağını kırdı. Yakınlarının bilgi vermesi üzerine bölgeye ambulans helikopter sevk edildi.
Öztürk, mezraya inen ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki helikopter pistine getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansa alınan Öztürk, tedavisi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İstanbul, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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