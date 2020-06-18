Dağda görüntülediği ayıyla konuşmaya çalıştı

Dağda görüntülediği ayıyla konuşmaya çalıştıSİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaşayan doğa gezgini Yunus Emre Kutlu, 2 bin 500 rakımda görüntülediği ayı ve iki yavrusuna seslenerek konuşmaya çalıştı.

18.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:37
Dağda görüntülediği ayıyla konuşmaya çalıştı
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaşayan doğa gezgini Yunus Emre Kutlu, 2 bin 500 rakımda görüntülediği ayı ve iki yavrusuna seslenerek konuşmaya çalıştı.
Suşehri ilçesinde yaşayan doğa gezgini Yunus Emre Kutlu, mantar toplamak için gittiği Kösedağ'ın İkisivriler mevkinde anne ayı ve iki yavrusuylakarşılaştı. Kutlu, anne ayı ve yavrularını cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, onlara seslenerek konuşmaya çalıştı. Yiyecek aradığı görülen anne ayı ve yavrularına Kutlu'nun 'Selamün aleyküm, nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun, iyi misin, kaçma' diyerek konuşması dikkat çekti. Bir süre daha bölgede gezinen anne ayı ve iki yavrusu daha sonra bölgeden uzaklaştı. Dağda görüntülediği ayıyla konuşmaya çalıştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Suşehri, Anne, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Haber
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı Haber
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Dağda görüntülediği ayıyla konuşmaya çalıştı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:46: Bolu'da 20 dakika süren sağanak yağmur hayatı felç etti - Haber 16:46: Beypazarı'nda ağır tonajlı araçların park sorunu çözülüyor - Haber 16:45: BASIN EKSPRES YANYOLU SU BASTI (1) - Haber 16:45: Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Haber 16:45: Kırşehir'deki denetimlerde maske takmayan vatandaşlar uyarıldı - Haber 15:22: Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı - Haber 15:12: Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası - Haberler 14:19: Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı - Haber 12:59: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi - Haber 12:39: Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! - Haberler