Haberler » Güncel » Dağda kaybolan 3 kişiye 6 saat sonra ulaşıldı - Haber

Dağda kaybolan 3 kişiye 6 saat sonra ulaşıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yürüyüş amacıyla dağa çıkan ve kaybolan 3 kişi, 7 kişilik AKUT ekiplerince 6 saat sonra kurtarıldı.

05.02.2020 09:05 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:06
'in ilçesinde yürüyüş amacıyla dağa çıkan ve kaybolan 3 kişi, 7 kişilik AKUT ekiplerince 6 saat sonra kurtarıldı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kemalpaşa ilçesi Nazarköy Mahallesi mevkiinden sabah saatlerinde yürüyüş amacıyla dağa çıkan 3 kişi, havanın kararması, yoğun sis ve yağış nedeniyle yollarını kaybetti. AKUT İzmir ekibinden yardım isteyen vatandaşlar için, İzmir'den 7 kişilik AKUT ekibi ile Kemalpaşa İlçe Komutanlığına bağlı 3 kişilik ekip de bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını başlattı.
6 SAAT SONRA KURTARILDILAR
Zorlu arazi şartlarında AKUT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 6 saat sürdü. Ekipler, 6 saat sonra 3 vatandaşa ulaşarak Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi. Konu hakkında açıklama yapan AKUT ekip lideri Ramazan Ergut, "Saat 20.00 itibariyle 3 doğa yürüyüşçüsünün kaybolduğuna dair ihbar aldık. İzmir'den 7 kişilik ekip ile olay yerine intikal ettik. 3 doğa yürüyüşçüsüne 6 saat süren çalışmalar neticesinde ulaştık. Sağlıklı bir şekilde tahliyelerini gerçekleştirerek operasyonumuzu tamamladık" dedi.
(Aydın Bektaş/İHA)
Dağda kaybolan 3 kişiye 6 saat sonra ulaşıldı

Kemalpaşa, Jandarma, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
10:17  Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
10:12  Bekçi maaşları ne kadar? 2020 Bekçi alımı, Bekçi başvurusu yap
5.02.2020 11:12:14