Dağda Mahsur Kalan Aileyi 6 Saat Sonra Afad Ekipleri Kurtardı

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:10



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:10

Konya'da pazar gezmesi için çocuğunu dağa gezmeye çıkartan bir kişi aracıyla yolda kaldı. Dağda kalan aile 6 saat sonra ekiplerce kurtarıldı.Olay, dün akşam saatlerinde Konya-Seydişehir yolu üzerinde bulunan Loras Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahinullah A., (38) eşi Yasemin ve çocuğu Yavuz Selim A. (7) ile birlikte pazar gününü farklı geçirmek için Loras Dağı'na arabalarıyla çıktı. Dağdaki yerleri merak eden ailenin içinde bulunduğu araç, dağın üst bölgesinde hava şartları nedeniyle çamur haline dönüşen yolda mahsur kaldı. Havanın kararmasının ardından çamurdan çıkmayı başaramayan Şahinullah A., polis ekiplerinin arayarak durumu bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Konya AFAD ekibi bölgeye giderek aileye ulaşmak için çevrede geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yaklaşık 6 saat sonra ailenin yanına ulaşan ekipler, araçta mahsur kalan aileyi kurtararak dağdan indirdi. Aile, 6 saat süren bir operasyonun sonucunda sağlıklı olarak bölgede hazır bekleyen polis ekiplerine teslim edildi."Telefon ışığını tuttum ulaştılar bize"Gezi için dağa çıktığını ve burada mahsur kaldıklarını söyleyen Şahinullah A., "Pazar gezmesine çıktık arabamızla ailecek Loras Dağı'nı görelim dedik. Biraz fazla gitmişiz arabamız orada kaldı. Çıkamadık saat 15.00 gibi oradaydık 17.00 gibi de acili aradık. Arkadaşlar sağ olsunlar ilgilendiler. Sırf gezmek ve farklı yerler görmek için çıktık. Loras Dağı ören yeri diye anlatıyorlar. Ama biz başka yerlerle tanıştık. Biz orada ekipler gelene kadar araç çalışıyor. Sadece oradan çıkamıyor. Aracı çalıştırdık içinde sıcak ortamda bekledik. Daha sonra ben yerimi belli etmek için dağın üst bölgesine çıkarak uyarı yaptım ve ulaştık. Kendilerine telefonun ışığını tuttum ulaştılar bize. Devletimiz sağ olsun Allah razı olsun" dedi.Dutlukır Polis Merkezi Amirliğine götürülen aile, işlemlerinin tamamlanmasının ardından evlerine gönderildi. - KONYA