19.06.2019 21:14
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Dağda mahsur kalan çobanı AFAD ekipleri kurtardı

Dağda mahsur kalan çobanı AFAD ekipleri kurtardı

Konya'da, sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle dağda mahsur kalan çoban AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konya'da, sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle dağda mahsur kalan çoban AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Çomaklar Mahallesi'nde etkili olan sağanak ve sonrasında oluşan sel nedeniyle çoban Mustafa S, 17 küçükbaş hayvanla birlikte dağlık alanda mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, Mustafa S'yi kurtardı. Küçükbaş hayvanların ise telef olduğu belirlendi.
Öte yandan, sel nedeniyle mahalledeki bir ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvanın da telef olduğu öğrenildi.
Yıkılma tehlikesi bulunan evdeki engelli 2 kişi ile rahatsızlığı bulunan 2 kişi, ekiplerce güvenli yerlere tahliye edildi.
Bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
Meram, Konya, AFAD, Güncel

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