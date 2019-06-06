Dağda mahsur kalan kadın kurtarıldı
MUĞLA - Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde karnındaki fıtık ağrı nedeniyle dağda mahsur kalan çoban kadın kurtarılıp hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Karaağaç
Mahallesi Dip mevkisinde ormanlık alanında eşiyle keçi otlatan Havana Keskin
karnındaki fıtık ağrı nedeniyle hareketsiz kaldı. Keskin'in eşi, karısını kendi imkanlarıyla bir süre taşımaya çalıştı. Keski'nin eşi daha faza taşıyamayınca 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istedi.Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri ve bölgede bulunan vatandaşlarında yardımıyla Keskin yaklaşık 2 saatte sedyeyle taşımanın ardından ambulansa ulaştırıldı.Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kesik
ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Keskin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Keskin
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