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Dağda mahsur kalan paraşütçü kurtarma ekiplerine tepki gösterdi

Kayseri'de yamaç paraşütü yapmak için Ali Dağı'na yürüyerek çıkan yamaç paraşütü sporcusu mahsur kaldı.

14.02.2020 20:05 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:14Dağda mahsur kalan paraşütçü kurtarma ekiplerine tepki gösterdi
'de yamaç paraşütü yapmak için Ali Dağı'na yürüyerek çıkan yamaç paraşütü sporcusu mahsur kaldı. Mahsur kalan paraşütçü kurtarma ekiplerine, "Ben size gelin demedim" diyerek tepki gösterdi.

Kayseri'de yamaç paraşüt sporu ile uğraşan A.Ç. isimli şahıs, paraşüt atlayışı yapmak için Ali Dağı paraşüt alanına yürüyerek çıktı. Daha sonra kardan kapanan yollardan dolayı mahsur kalan paraşütçü AFAD ekiplerini arayarak yardım istedi. verildikten sonra olay yerine AFAD kurtarma ekipleri, 112 ekipleri, polis ve Talas Belediyesi yol çalışması ekipleri gönderildi. Yetkililerle telefon ile iletişim halinde olan paraşütçüyü yaklaşık 2 saat sonra yol çalışması ekipleri ulaşarak kurtardı.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak indirilen paraşütçü daha sonra ekiplere tepki göstererek, "Ben size gelin demedim" dedi. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyledikten sonra polis ekiplerine teslim edilen paraşütçü, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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