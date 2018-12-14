Dağda Mahsur Kalan Vatandaşlara Jandarma Yardım Etti

Van
'ın Özalp
ilçesinde, köyün içme suyu hattını kontrol için gittikleri dağda mahsur kalan 5 kişiyi, jandarma ekipleri kurtardı.
Hacıali köyünden içme suyu hattını kontrole giden 10 kişiden 5'i, Pirreşit ve İshakbey dağları arasındaki bölgede olumsuz hava koşulları dolayısıyla mahsur kaldı.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle dönemeyen vatandaşlardan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu İl Jandarma
Komutanlığına bildirdi.
Köylülerin kurtarılması için Helikopter
Filo Komutanlığından havalanan helikopter, havanın yağışlı ve görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle bölgeye ulaşamayarak, geri dönmek zorunda kaldı.
Havanın kararması nedeniyle zamanla yarışan jandarma, UMKE, AFAD
ve Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle zorlu bir kara yolculuğunun ardından bölgeye ulaştı.
Soğuktan donma tehlikesi geçiren köylüler, ilk müdahalenin ardından ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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14 Aralık 2018 Cuma 18:22