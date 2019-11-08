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Dağda mahsur kalanları kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Türkiye'de kış sezonunun en sert geçtiği kentlerden Ardahan'da sezon öncesi dağda olası mahsur kalma olaylarına hazırlıklı olunması amacıyla yapılan kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

08.11.2019 18:09 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:15
'de kış sezonunun en sert geçtiği kentlerden 'da sezon öncesi dağda olası mahsur kalma olaylarına hazırlıklı olunması amacıyla yapılan kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Ardahan Kalesi üst kısmındaki kayalıklarda düzenlenen tatbikatta, 112 Acil Servis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ortak çalışma yaptı. Tatbikatta senaryo gereği, 65 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 4 dağcının kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yaralıların bulunduğu alana giderek senaryo gereği yaralıları bağladıkları halatlarla tek tek dağdan aşağı indiren ekipler, ardından bu kişileri ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçeğini aratmayan tatbikatın başarılı geçtiğini belirterek başarı gösteren ekibe teşekkür etti. Benzeri eğitim ve tatbikatların belirli aralıklarda verildiğini anımsatan Özdemir, şunları kaydetti:
"Bu tatbikat ile amacımız yüksek rakımlı bir yerde mahsur kalan, travma geçirmiş hastalara veya kalp krizi ile kafa travması geçirmiş kişilere müdahalede hazırlıklı olmaktır. Vatandaşlarımıza yönelik düzenlediğimiz kurtarma tatbikatı gayet başarılı geçti. Görev alan arkadaşları kutluyorum."
Yaklaşık bir saat süren tatbikatta 29 kişi görev aldı.
Dağda mahsur kalanları kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Acil Servis, Türkiye, Ardahan, Güncel

Kaynak: AA


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