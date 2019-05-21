Dağda Ot Toplarken Yamaçtan Yuvarlanan Kişi Yaralandı

Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesine bağlı Esendere
beldesinde dağdaki otları topladığı sırada düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Engin Temeş (28), ailesiyle ot toplamak için Esendere beldesine bağlı Sualtı köyü yakınında bulunan dağa çıktı.
Yamaçtaki otlardan toplamak istediği sırada dengesini kaybederek düşen Temeş, yuvarlandı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen itfaiye ile 112 Acil Servis
ekipleri, Temeş'i bulunduğu yerden sedye ile alarak yaklaşık bir kilometre taşıyıp ambulansa ulaştırdı.
Yüksekova Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Temeş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hakkari
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Kaynak: AA