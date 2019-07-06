06.07.2019 18:46
Haberler» Güncel» Haber

Dağda uçuruma yuvarlanan öğrenciyi jandarma kurtardı

Dağda uçuruma yuvarlanan öğrenciyi jandarma kurtardı

Isparta'da dağdan inerken uçuruma yuvarlanan tıp fakültesi öğrencisini jandarma helikopteri kurtardı.

Isparta'da dağdan inerken uçuruma yuvarlanan tıp fakültesi öğrencisini jandarma helikopteri kurtardı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Meram Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden Hasan Demirhan, Veli Karameşe, Berkan Burak Dursun ile Uğur Kuşçu sabah Isparta'nın Aksu ilçesindeki Dedegöl Dağı'na tırmandı.
Öğrenciler inişe geçtikleri sırada dengesini kaybeden Hasan Demirhan, kayalık alandan sürüklenerek 20 metre yuvarlandı.
Bölgeye gelen jandarma, AFAD ile UMKE ekipleri, yaralanan öğrencinin sarp ve kayalık bölgeden tahliyesi için çalışma başlattı.
Demirhan'ın karadan tahliyesinin risk teşkil ettiği anlaşıldıktan sonra bölgeye helikopter çağrıldı.
Aydın Jandarma Filo Komutanlığınca görevlendirilen Skorsky tipi helikopter ile olay yerine ulaşan Jandarma Arama Kurtarma Timi Demirhan'ı hastaneye ulaştırdı.
Demirhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
Jandarma, Isparta, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:40   Kırkpınar'da başpehlivanlık çeyrek finalistleri belli oldu
19:40   Fenerbahçe taktik çalışmalarına devam etti
19:39   Kadıköy'de denize düşen kadını zabıta kurtardı
19:38   Ereğli'de kaza: 5 yaralı
19:35   Uluslararası öğrenciler "Karagöz ile Hacivat" gölge oyununu sundu
19:34   KADIKÖY'DE DENİZE DÜŞEN KADINI ZABITA KURTARDI
19:34   SPOR Sivas Süper Enduro Festivali başladı