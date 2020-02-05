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Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi kayboldu

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, yürüyüş için dağa çıkan 3 kişi, yoğun sis ve yağış nedeniyle kayboldu.

05.02.2020 01:43 | Son Güncelleme: 05.02.2020 01:43Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi kayboldu

İZMİR'in ilçesinde, yürüyüş için dağa çıkan 3  kişi, yoğun sis ve yağış nedeniyle kayboldu. Ekipler, kaybolan 3 kişinin vermesi üzerine arama- kurtarma çalışması başlattı.

Kemalpaşa ilçesi Nazarköy Mahallesi mevkiinde, iddiaya göre 3 kişi yürüyüş yapmak için dağa çıktı. Havanın kararmasıyla birlikte yoğun sis ve yağış nedeniyle, yolunu kaybederek dağda mahsur kalan 3 kişi, durumu bildirmesi üzerine Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri çalışma başlattı. Kaybolan 3 kişinin yerini belirleyen 7 kişilik AKUT ekibi, zorlu arazi şartlarında arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.



Kemalpaşa, Güncel

Kaynak: DHA

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