Dağdaki Cula Deliği'ne Yaz İçin Tonlarca Kar Depolandı

Konya'nın Derebucak ilçesinde geleneksel hale gelen kar basma etkinliğinde bin 700 metre yükseklikteki dağın zirvesinde bulunan Cula Deliği'ne yaz mevsiminde kullanılmak üzere tonlarca kar depolandı.Derebucak ilçesinde, uzun yıllardır süregelen kar basma geleneği yaşatılmaya devam ettiriliyor. Her yıl, yağış durumuna göre Şubat ayı sonunda ya da Mart ayının ilk haftasında gerçekleştirilen kar basma etkinlikleri ilçede adeta şenlik havasında düzenleniyor. Derebucak İlçe Belediyesinin destek verdiği etkinlikte, Toroslar'ın Kocadağ mevkisinde bin 700 metre yükseltide yer alan, yöre halkının Cula Deliği adını verdiği yaklaşık 13 metre derinliğe sahip çukura ilçede kış mevsiminde yağan karlar depolanıyor. Deliğe zaman zaman aralarında türküler seslendirip maniler okuyanların da olduğu katılımcılar tarafından imece usulü saatlerce süren mesaiyle doldurularak sıkıştırılan karlar, yaz döneminde ise vatandaşlar tarafından çuvallarla taşınarak düğün, nişan, çeşitli etkinlik, program, özel gün ve davetlerde komposto ya da hoşaflarda kullanılarak misafirlere ikram ediliyor. Karı pekmezle karıştırıp tüketenler olurken, çeşitli içeceklerin soğutulmasında da tercih ediliyor.Cula Deliği'ne doldurulan karların çevresinde uzun yıllar önce tarımsal faaliyet yapılması nedeniyle geçmişte ürünlerin sulanmasında da kullanıldığı belirtiliyor. Günümüzde gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde, testere, kürek ve bel gibi malzemelerle alana gelen vatandaşlar tarafından küp şeklinde kesilerek kütleler haline getirilen kar, atıldığı deliğin en alt kısmına inen gönüllü kişiler tarafından küreklerle istif edilerek, sıkıştırılıyor. Buradaki deliğe kar depolamak için ilçe merkezine 6 kilometre mesafedeki dağ yolu önce iş makineleri tarafından açılarak kar yığınlarından temizleniyor. Sonrasında vatandaşlar düzenlenen etkinliğe katılmak üzere araçlarıyla yollara düşüyor.Katıldığı etkinlikte kürek ve testereyi eline alan İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan da vatandaşlarla birlikte Cula Deliği'ne kar depolamak için kar kesti, delik karla doldurulduktan sonra ise üzerinde sıkıştırma işlemi yaptı."Bu tür etkinliklerin sayısını Derebucak'ta daha da artıracağız"Geleneksel etkinlik hakkında konuşan Kaymakam Doğan, Derebucak'ın Konya'nın doğal güzellikleriyle ünlü bir ilçesi olduğuna dikkati çekerek, bu sahip olduğu güzelliklerin tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması için gayret gösterdiklerini söyledi. Cula Deliği'ne kar basma etkinliğini de bunun için bir fırsat olarak gördüklerini dile getiren Doğan, "Derebucak halkımız geçmişten gelen geleneksel bir faaliyet olan Cula Deliği'ne kar basma etkinliğini her yıl gerçekleştiriyor. Yaklaşık 2 bin metre rakıma sahip dağda vatandaşlarımızla beraber 12-13 metre derinliğinde bulunan Cula Deliği'ne kar dolduruyoruz. Bugün, yaşlı, çoluk çocuk, kamu personeli, özel sektör çalışanı, yani toplumun hemen hemen her kesiminden insanlarla bir araya geldik. Çok güzel bir etkinlik oldu ve ben bu etkinliği düzenleyen başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah biz bu tür etkinliklerin sayısını Derebucak'ta daha da artıracağız. Sosyalleşme adına bu tür tüm fırsatları değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızla, halkımızla beraber daha güzel etkinliklerde bir araya geleceğiz" dedi."Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda misafir ağırlıyoruz"Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa ise her yıl düzenli olarak Cula Deliği mevkisinde kar basma etkinliği düzenlendiğini vurgulayarak, geçen yıl aynı dönemde alanda yeterli kar olmaması nedeniyle etkinliğin gerçekleştirilemediğini hatırlattı. Bu yıl ise iki yıllık bir özlemin ardından yeniden söz konusu alanda çok yoğun bir katılımla adeta şenlik havası haline dönüşen bir etkinlik düzenlediklerini belirten Kısa, "Bu yıl Allah'a şükür yağışlar bereketli geçti ve mevkide çok ciddi derecede 3-4 metreye yaklaşan kar yüksekliği oluştu. Cula Deliği bölgesinde etkinlik kapsamında gerek yurt içi, gerekse yurt dışından çok sayıda misafir ağırlıyoruz. Cula Deliği aslında, metrelerce yer altına doğru giden bir çukur. Bu çukurun etrafına halkımızla birlikte toplanarak içerisini karla dolduruyoruz. Etkinlik bu şekilde gerçekleştiriliyor. Etkinlik öncesi Cula Deliği'ni ilçe merkezinden ulaşımı sağlayan dağ yolunu yaklaşık bir hafta süren bir yoğun mesainin ardından kardan arındıran Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Bölge Müdürlüğü ekiplerine de bu desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.