Dağdan İnen Tilki Köylünün Kâbusu Oldu

Kaynak: DHA

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Şenlik köyünde, dağdan inen tilki kümeslere saldırarak tavukları kaçırıyor. Güvenlik kamerasını incelediğini anlatan köylülerden Muzaffer Esen, "70 haneli köyümüzden yaklaşık 200 kadar tavuğu götürdü ve köyde neredeyse tavuk kalmadı. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.Tavşanlı ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Şenlik köyünde oturan Muzaffer Esen, her gün evlerinin bahçesinde bulunan kümesteki tavuklardan birinin eksildiğini fark etti. Kurduğu güvenlik kamerasının kayıtlarını izleyen Esen, dağdan inen tilkinin her gün bir tavuğu kaçırdığını gördü. Ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirten Muzaffer Esen, "Köyümüze bir tilki dadandı. Köy kenarlarındaki evlerden tavukları bir bir götürdüğünü duyduk. Bizim evde de tavuklar eksilmeye başladı. Evimizde kamera kayıtları vardı ve izleme gereği duydum. Baktım ki her gün tilki tavuklardan bir bir götürüyormuş. Tahminim köyümüzün karşısındaki dağda yavruları var ve ihtiyacı olduğu kadar oraya götürüyor. Gündüz saatlerinde tavuklarımızı çalıyor. 70 haneli köyümüzden yaklaşık 200 kadar tavuğu götürdü ve köyde neredeyse tavuk kalmadı. Ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.Köyde süt satarak geçimini sağlayan Esen'in evinin bahçesine kurduğu güvenlik kamerasının kayıtlarında tilkinin kümeslere saldırarak kaptığı tavuğu götürdüğü görülüyor.- Tahya