Haberler » Güncel » Dağdan kopan kaya parçaları, yola düştü - Haber

Dağdan kopan kaya parçaları, yola düştü

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, şiddetli yağmur sonrası dağdan kopan kaya parçaları, yola düştü.

07.01.2020 10:43 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:43 Dağdan kopan kaya parçaları, yola düştü

ANTALYA'nın ilçesinde, şiddetli yağmur sonrası dağdan kopan kaya parçaları, yola düştü. Biri 3 ton ağırlığında olan çok sayıda kaya parçası, yoldan iş makinesiyle kaldırıldı.

Demre'de 2 gündür şiddetli yağış etkili olurken, Demre- Üçağız yolunun 1'inci kilometresindeki Eğri mevkisinde dağdan kopan, biri yaklaşık 3 ton ağırlığında olan çok sayıda kaya parçası yola düştü. Dün öğleden sonra meydana gelen olay sırasında, yoldan geçen sürücü olmaması, olası faciayı önledi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesiyle kayaları kaldırdı. Bu sırada ulaşımda kısa süreli aksama meydana geldi.Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, bu tür kaya düşmelerinin Demre- Finike, Demre- Kaş D-400 yolu bölümlerinde ve Demre- Üçağız yolunda, yağışlı günlerde olabileceğini belirterek, "Vatandaşlarımız dikkatli olsun. Yerinden oynayan bir kaya gördükleri zaman belediyeye versinler. Gerekli tedbiri alalım" dedi.



Demre, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:58   Sağanak etkisini gece de sürdürdü, su baskınları olşuştu-3 - Haber
10:58   Pegasus'tan pistten çıkan uçak ile ilgili açıklama - Haber
10:58   Çizdiği resimlerle şehrin sokaklarını renklendiriyor - Haber
10:58   '10 Saniye' oyunu seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor - Haber
10:58   SBÜ'de hekim adayları beyaz önlük giydi - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
10:10   Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Haber
10:00   Süleymani'nin ölümünün ardından, Kudüs Gücü Ordusu'nun bütçesi 200 milyon avro artırıldı - Haber
08:26   Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak - Haber
00:44   İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Haber
7.01.2020 11:01:10