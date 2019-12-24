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Dağdan kopan kayalar evin çatısına düştü, facianın eşiğinden dönüldü

Çorum'un İskilip ilçesinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle dağdan kopan kaya parçaladı iki evin çatısına düştü.

24.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:25 Dağdan kopan kayalar evin çatısına düştü, facianın eşiğinden dönüldü
'un ilçesinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle dağdan kopan kaya parçaladı iki evin çatısına düştü.

Edinilen bilgilere göre, son günlerde İskilip'te etkili olan sağanak yağmur, heyelan ve kaya düşmelerini de beraberinde getirdi. Yağışlar nedeniyle Hacı Piri Mahallesi Koçkayası mevkiinde dağdan kopan büyük kaya parçaları İsmail Semerci ve Salim Akyıldız'a ait evlerin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Her iki evin yatak ve oturma odaları ile mutfağına düşen kaya parçaları maddi hasara neden oldu. Olası bir facianın eşiğinden dönülen olayda herhangi bir yaralanma olmaması yüreklere su serpti. - ÇORUM

İsmail Semerci, İskilip, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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