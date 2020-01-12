Haberler » Güncel » Dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı - Haber

Dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı

Zonguldak yolunun 1 saat kapanmasına neden oldu.

12.01.2020 02:24 | Son Güncelleme: 12.01.2020 02:24Dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı

yolunun 1 saat kapanmasına neden oldu. Ambulansta mahsur kalan hasta, başka bir ambulans ile hastaneye ulaştırıldı.

Gece saatlerinde Karabük- Zonguldak yolu Bolkuş Tüneli girişine dağdan kopan kaya parçaları düştü. Bu sırada herhangi bir aracın geçmemesi olası, bir facianın önüne geçerken, Karabük'e hasta taşıyan bir ambulans ise tünelde mahsur kaldı. Hasta, sedye ile Karabük'ten gelen başka bir ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü. Karayolları ekipleri kaya parçalarını yoldan kaldırarak, yolu ulaşıma açtı. Jandarma ekipleri, yaklaşık 1 saat kapalı kalan ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı.



Zonguldak, Karabük, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

02:26  İzmir çeşme'de, kaçak göçmenlerin taşındığı tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü - Haber
02:26  Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı - Haber
02:24  Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan ve 8'i çocuk 11 kişinin öldüğü tekne karaya çıkarıldı(5) - Haber
02:24  Dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı - Haber
02:24  Trump'tan İran'daki rejim karşıtı protestoya destek - Haber
00:07  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Haber
22:46  Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Haber
22:26  Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti - Haber
21:59  Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu - Haber
21:21  Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı - Haber
12.01.2020 02:36:26