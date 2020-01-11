Haberler » Spor » Dağder futbol turnuvasında şampiyon belli oldu - Spor

Dağder futbol turnuvasında şampiyon belli oldu

Bursa'nın Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık ve Osmangazi İlçelerine Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği (DAĞDER) tarafından düzenlenen 35 takımın katıldığı Futbol Turnuvasında şampiyon Keles Bıyıklıalan Mahallesi oldu.

11.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:17Dağder futbol turnuvasında şampiyon belli oldu
'nın Orhaneli, , Büyükorhan, Harmancık ve Osmangazi İlçelerine Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği (DAĞDER) tarafından düzenlenen 35 takımın katıldığı Turnuvasında şampiyon Keles Bıyıklıalan Mahallesi oldu.

Turnuvada dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Dağder Genel Başkanı Yaşar Türk ve protokol tarafından verildi.

Dağder tarafından düzenlenen ilçeler arası futbol turnuvası sona erdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hüdavendigar Tesislerinde gerçekleştirilen turnuvanın son gününde final maçında Bıyıklıalan Spor ile Fadıl Spor karşı karşıya geldi. Müsabaka sonunda rakibini 3-1 yenen Keles Bıyıklıalan Spor Dağder Futbol Turnuvasının şampiyonu oldu.

Dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, İlçe Başkanları, Dernek Başkanları ve Dağder Futbol Turnuvası tertip komitesi tarafından verildi.

Dereceye giren takımları ve şampiyon olan takımı tebrik ederek turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür eden Dağder Başkanı Yaşar Türk, "Dağder olarak ilçelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesinin hedeflendiği bu organizasyonların bundan sonra da devam edeceğini kaydetti. - BURSA

Futbol, Keles, Bursa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:28  Oturarak Voleybol Süper Lig'de 1. etap müsabakaları Bolu'da başladı - Spor
11:26  Çaykur Rizespor'da çifte imza - Spor
11:23  Jürgen Klopp, Jose Mourinho'ya karşı! Premier Lig'de günün maçında iddaa'da... - Spor
11:20  Kayaklı Koşu Ligi 2. etap yarışlarına Ardahan ev sahipliği yapacak - Spor
11:13  Djalma Campos: "Yabancı futbolcu olunca kalite fazla oluyor" - Spor
11:00  Damien Comolli'nin yetkileri elinden alındı - Spor
10:42  Hollandalılar, Merih Demiral'ı yere göğe sığdıramadı - Spor
10:09  Ryan Babel'den Galatasaray'a gönderme - Spor
10:08  Brescia, Miha Zajc için kesenin ağzını açtı - Spor
09:50  Galatasaray'da Henry Onyekuru ölümden döndü - Spor
11.01.2020 11:29:24