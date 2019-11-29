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Dağılma sürecindeki terör örgütünün psikolojisi bozuldu

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile dağılma sürecine giren, başta kırmızı liste olmak üzere sözde lider kadroları tek tek etkisiz hale getirilen terör örgütünün "psikolojisi" bozuldu.

29.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:25Dağılma sürecindeki terör örgütünün psikolojisi bozuldu
Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile dağılma sürecine giren, başta kırmızı liste olmak üzere sözde lider kadroları tek tek etkisiz hale getirilen terör örgütünün "psikolojisi" bozuldu. Örgüt mensuplarının içinde bulunduğu umutsuz, karamsar ruh hali günlüklerine yansıdı.
Bingöl'de Temmuz ayında İçişleri Bakanlığı İl Jandarma Komutanlığı JÖH unsurlarınca, Yedisu kırsalına bir operasyon düzenlendi. "Operasyonda, 'mavi' listede yer alan sözde Erzurum eyaleti YJA-Star sorumlusu 'Mizgin Şevin Sipan' kod adlı Hülya Kül ile 'Amargi Serhat' kod adlı Bahar Uçak etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlarını derinleştiren JÖH birlikleri, yaptıkları arazi arama tarama faaliyetinde iki teröristin günlüklerini de ele geçirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ele geçirilen günlüklerde, mavi listedeki örgüt mensubu Hülya Kül içinde bulunduğu psikolojik durumu şu ifadelerle anlatmış:
"Tanıdığımız bir çok arkadaşımız artık öldü. Sayımız iyice azaldı, umutlarımız da onlarla birlikte öldü. Karamsar ruh halimizi bir türlü atamıyoruz. Çevremdeki herkes öldü. Bütün işleri kendim yapmaya çalışıyorum. Bundan dolayı da çok yoruluyorum. Operasyonlar nedeniyle çok az arkadaş hayatta kaldı. Kalanlar ise hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Tek yaptığımız operasyonlardan ve hava keşfinden korunmaya çalışmak."
TERÖRİSTLERDEN 'SIKIŞIP KALDIK' İTİRAFI
Terörist günlüklerinde 'sıkışıp kaldık' itirafında da bulundu. Terörist yazdığı satırlarla örgütünün mevcut durumunu da şu şekilde gözler önüne serdi:
"Hem karadan hem de havadan çok fazla operasyon var. Sıkışıp kaldık. Operasyonlardan kurtulan arkadaş da olmadığı için nasıl öldüklerini de anlayamıyoruz. Zaten patlama seslerini uzaktan duyuyoruz. Telsizden de sesleri çıkmaz oldu. 22 yıldır örgütteyim, umudumu kaybetmemeye çalışıyorum ama hiç bu kadar umutsuzluğa kapılmadım."
TERÖRİST BAHAR UÇAK DA GÜNLÜĞÜNDE ŞU İFADELERİ KULLANDI:
"Beraber yola çıktığımız arkadaşların tamamı 2 yıl içerisinde öldü. Aynı gruptaki arkadaşım 'Mordem Kanireş' kod adlı Erhan Gülen ile aramızdaki ilişkinin açığa çıkması nedeniyle Erhan Gülen intihar etti. Jandarmanın operasyonları nedeniyle hareket edemez hale geldik. Kimselerle görüşemiyoruz, güvenecek kimse de kalmadı."
(Bayazit Cebeci/İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

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