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Dağıstan asıllı şampiyon güreşçiden soydaşlarına ziyaret

Dağıstan asıllı Rusya Güreş Milli Takımı sporcusu Abdulrashid Sadulaev, Yalova'da yaşayan soydaşlarını ziyaret etti.

09.10.2019 15:50Dağıstan asıllı şampiyon güreşçiden soydaşlarına ziyaret
Dağıstan asıllı Rusya Güreş Milli Takımı sporcusu Abdulrashid Sadulaev, Yalova'da yaşayan soydaşlarını ziyaret etti.
Bir olimpiyat, 4 dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Sadulaev, soydaşlarının daveti üzerine Yalova merkeze bağlı Güneyköy'e geldi.
Köy kahvehanesinde vatandaşlarla sohbet eden Sadulaev, onlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sadulaev, "Dağıstan'dan gelmiş akrabalarımızı görmek, onlarla bir arada bulunmak, tanışmak bizi çok mutlu etti." diye konuştu.
Türk güreşini ilgiyle takip ettiğini belirten Sadulaev, "Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Selim Yaşar benim çok yakın arkadaşlarım. Benimle beraber bir müsabakada finale kadar çıkmış arkadaşlarım var." ifadelerini kullandı.

Dağıstan, Yalova, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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