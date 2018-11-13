Dağıstan'da Rusya-İslam Dünyası Çalışma Grubu Toplantısı

13 Kasım 2018 Salı 14:37



13 Kasım 2018 Salı 14:37

Rusya-İslam Dünyası Çalışma Grubunun 4'üncü toplantısı, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de yapıldı.Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve Dağıstan Başkanı Vladimir Vasilyev'in ev sahipliğindeki toplantıya 25 ülkeden temsilciler katıldı.Rusya ve Müslüman ülkeler arasındaki iş birliğine yönelik istişarelerin yapıldığı toplantıya, gençlerin eğitimine yönelik geliştirilmesi gereken politikalar da ele alındı.Toplantıya Türkiye'den katılan 26. dönem MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'na, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği yaptığı dönemde Rusya ile İİT arasındaki ilişkilerin geliştirilmesindeki rolü nedeniyle takdir plaketi takdim edildi.Rusya-İslam Dünyası Çalışma Grubu, Rusya ile İslam dünyası arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere Tataristan'ın ilk Cumhurbaşkanı Mintimer Şaymiyev'in önderliğinde 2006'da kurulmuştu.