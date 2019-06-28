Dağıtıcı olarak işe başladığı gazetenin sahibi oldu

TOKAT'ta yerel bir gazetede 23 yıl önce dağıtıcı olarak göreve başlayan Fatih Kılıç (41), aradan geçen yıllar içerisinde muhabirliğini ve Yazı İşleri Müdürlüğü'nü de yaptığı kuruluşun patronu oldu.

Tokat'ta yaşayan evli ve 2 çocuk babası Fatih Kılıç, 23 yıl önce kentte yayın yapan yerel Tokat Gazetesi'nde dağıtıcı olarak işe başladı. Fatih Kılıç 5 ay gazete dağıtıcılığı yaptıktan sonra muhabir oldu. 5 yıl gazetede muhabirlik görevini yürüten Kılıç, askerden geldikten sonra Yazı İşleri Müdürlüğü görevine getirildi. 15 yıl boyunca bu görevi yürüten Kılıç, Nisan ayında çalıştığı gazeteyi satın alarak sahibi oldu.

1996 yılında yayın hayatına geçen Tokat Gazetesi'nin ilk abone dağıtımını kendisinin yaptığını belirten Fatih Kılıç, "Gazeteyi ilk dağıtan, okura ulaştıran ben oldum. Bu meslek öylesine bir meslek ki gazeteye elini değdirdiğinde bir nevi matbaanın boyanın, kağıdın kokusunu tadını alıyorsun. 5 ay gazetenin dağıtıcılığını yaptım. Her gittiğim yerde sohbete katılarak, esnafı dinliyor, çaylarını içiyordum. Bu da ben de birikim oluşmasına yol açtı. O dönemde gazetenin muhabirliğini yapan Mehmet Uzun ağabeyimiz gazeteden ayrıldı. O ayrılınca muhabir ihtiyacı oldu. Bu da bana nasip oldu. Bu süre içerisinde kendimde bir birikim gördüm. İnsanları tanıdıkça bu mesleği sevdim. Dert dinlemeyi, insanları dinlemeyi severim. Dinlediklerini yazmayı da sevince muhabirlik benim için ikinci bir alternatif oldu" dedi.

'GAZETENİN YAŞAMASINI İSTİYORDUM'

2003 yılında askerden geldikten sonra 15 yıl boyunca gazetenin Yazı İşleri Müdürlüğü'nü üstlendiğini anlatan Kılıç, "2018 yılının sonlarında ekonomik sıkıntılar baş gösterdi. Gazetemiz Tokat'ta itibarı olan bir gazete. Bu gazetenin devam etmesi gerekiyordu. Ya Tokat ölçeğindeki gazetelerin birleşmesi gerekiyordu ya da böyle giderse eksiye düşecekti. Gerek şahsım, gerekse gazetedeki arkadaşlarımız, inisiyatif alabileceklerini hissettirdiler. Patronlarımızla oturup görüştük. Biz emekçiler olarak bu işin sorumluluğunu bilen yükünü taşıyan insanlarız. 'Emekçiler olarak bu işin yaşamasını istiyoruz, gazetenin yükünü biz taşıyalım' dedik. Arkadaşlarım rıza gösterdiler benim imtiyaz sahibi olacağım bir yapıda bu mesleği devam ettirme hevesini, motivasyonunu bana verdiler. Patronlarımızın da rızasıyla Tokat Gazetesi'ni satın aldım. Bütün haklarını üzerime geçirdim. Emeğin bu işin içerisinde olup da gazeteciliği daha kıymetli daha itibarlı kılacağına canı gönülden inanıyorum. Bu mücadeleyi de veriyoruz" diye konuştu.

'BOŞ MAKİNEYLE HABERE GİTMİŞİM'

Meslekte başından geçen ilginç anları da dile getiren Kılıç, Niksar ilçesinde bir ayakkabı fabrikasının haberini yapmaya gittiği belirterek, "Dönemin valisinin de katıldığı bir haberdi. Oraya basını da götürdüler. Ben de fotoğraf makinesini aldım. O dönemki fotoğraf makineleri filmliydi. Buradan makineyi aldım gittim. Hem foto muhabirliği hem de gazetecilik yapıyorum. Fotoğrafları çekiyor, notlarımı alıyorum. Sonra geldim haberi yazacağım fotoğraf makinesini stüdyoya banyoya götürdüm içini açtım film yok. O zamanki acemilikle normal bir makinenin içerisinde film olup olmadığını test edebilecek deneyimim yok. Boş makineyi buradan alıp habere gitmişim. Kontrol de etmedim. Yani bu mesleğin özellikle ekipman kontrolünün ilk önemini orada anlamıştım" diye konuştu.

- Tokat

Kaynak: DHA