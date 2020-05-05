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Dağkapı Meydanı ıslah edilecek

Diyarbakır'daki Dağkapı Meydanı uygulanacak projeyle ıslah edilecek.

05.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:25
Diyarbakır'daki Dağkapı Meydanı uygulanacak projeyle ıslah edilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, merkez Sur ilçesinde kentin en işlek yeri olan Gazi ve Melik Ahmet caddelerinde uyguladığı "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında gerçekleştirdiği cephe sağlıklaştırma ve yenileme çalışmalarıyla dükkan ve binaları tarihi dokuyu uygun hale getirdi.
Esnaf ve vatandaşın büyük memnuniyet duyduğu bu çalışmanın ardından Bakanlık şimdi de Sur'un bitişiğinde yer alan Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nı çevresiyle yeniden düzenlemek için "Dağkapı Meydanı Kentsel Yenileme Projesi" uygulayacak.
Dilan Sineması binası kültür merkezi olacak
Bakanlıkça bu kapsamda 1970 yılında "Gökdelen Oteli" olarak faaliyete açılan, o dönem kentin en yüksek binası olduğu için "gökdelen" olarak nitelendirilen, yaklaşık 40 yıl Diyarbakır Subay Orduevi olarak kullanılan ve birkaç yıl önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan 1400 metrekare alana kurulu 13 katlı bina için yıkım kararı alındı.
Bina yıkıldıktan sonra bu alan meydana dahil edilecek, Dağkapı Meydanı ile meydana bakan binaların cepheleri iyileştirilecek, silüeti bozan yapılar kamulaştırılacak ve eski Dilan Sineması'na ait bina da "kültür merkezine" dönüştürülecek.
Orduevi TOKİ'ye devredilmişti
Tatlıcı ailesince Elazığ Caddesi ile Dağkapı Meydanı'nın kesiştiği kavşakta 1970 yılında Gökdelen Oteli olarak faaliyete açılan 13 katlı bina bir yıl sonra Milli Savunma Bakanlığı'nca satın alınarak Diyarbakır Subay Orduevine dönüştürülmüştü.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin birkaç yıl önce yaptığı incelemede depreme dayanaklı olmadığı tespit edilen bina için yıkım kararı verilmişti.
Bunun üzerine söz konusu bina boşaltılarak TOKİ'ye devredilmiş, 7. Kolordu Komutanlığı içerisinde yeni orduevi binasının yapımına başlanmıştı. Dağkapı Meydanı ıslah edilecek

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Sur, Güncel, Haber

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