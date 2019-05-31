Muş'ta mendık otu toplanmaya başlandı

Havaların ısındığı Muş'ta yöre halkı hem gelecek kış için yapacakları turşularda kullanmak hem de pazarda satmak üzere mendık otu toplamaya başladı. Yüksek kesimlerde ve dağ yamaçlarında doğal olarak yetişen mendık otu kesici aletlerle toplanarak çuvallarda muhafaza ediliyor.

KİLOSU 5 İLE 7 TL ARASINDA SATILIYOR

Topladıkları mendık otunu evlerine götüren vatandaşlar, ihtiyaçları kadar olanı saklarken fazlasını pazarta satışa sunuyor. Mendık otunun kilogramını 5 ile 7 TL arasında sattıklarını belirten Hüsamettin Zeren, "Topladığımız otu evde haşlayıp, yemeklerde kullanılmak üzere hazırlıyoruz. Kış mevsimi için de mendık otu ayırıyoruz" dedi.

Mendık otu toplayan vatandaşlardan görüntüler;

Kaynak: DHA