Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İki yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. Dağlarda sığınak bırakmıyoruz. Bugün 260'ın üzerinde operasyon var. 4-5 metre karda biz her yerde arıyoruz." dedi.İzmir'in Ödemiş ilçesinde Salı Pazarı Yerinde vatandaşları selamlayan Soylu, onlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.Soylu, seçim otobüsü üzerinden yaptığı konuşmada, Ödemiş'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Türkiye'nin içerisinden geçti zorlu süreçlerden, milletin hür iradesiyle iş başına gelen hükümetlerin karşılaştığı engellemelerden bahseden Soylu, "Türkiye niye güçlensin, zenginleşsin, niye atak helikopteri olsun, niye İHA üretsin, niye otomobil üretsin, niye nükleer enerji santrali kursun? Dertleri hep bu. Millet Menderes'i, Demirel'i, Özal'ı, Erbakan'ı, Türkeş'i getirdi. Herkesi getirdiler ama hakaret ettiler. Ailelerine, hanımlarına iftira ettiler. Milletimize 'işte sizin verdiğiniz reyle beraber iktidara gelenler bunlar' dediler. Beni bağışlayın, 60 darbesinde sonra Menderes'in başbakanlık kasasına kadın iç çamaşırı koydular. 'Sapıktı' demek istediler. Bu memleketin çocukları bu memleketi yönetmesin istediler. Recep Tayyip Erdoğan'ı yasakladılar, 'muhtar bile olamaz' dediler. 3 Kasım'da bu millet 'biz Tayyip Erdoğan'ı getiriyoruz' dedi." şeklinde konuştu.Soylu, konuşmasında HDP'nin yürüyüş açıklamasına değinerek şunları kaydetti:"15 vilayette CHP'nin ikizi olan HDP, Apo'nun İmralı'dan çıkması için yürüyüş yapacakmış. İstanbul'dan başlayacak, Diyarbakır'da bitecek. Ben de demişim ki, onun için kızıyorlar, ulan sizi yürütürsek adam değiliz be. Yürüyebildiler mi? Yürüyemediler. İstanbul'da otellerinde çıktılar, Taksim Meydanı'na varmadan şapa oturttuk, şapa. Türkiye eski Türkiye değil. İki yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. Dağlarda sığınak bırakmıyoruz. Bugün 260'ın üzerinde operasyon var. 4-5 metre karda, her yerde arıyoruz. Onlar sıçan gibi kaçıyorlar.13-14 yaşındaki çocukları dağa götürüp taciz ediyorlar. O Murat Karayılan denilen hayvana, Cemil Bayık denen hayvana, Kandil'deki hayvanların masalarına meze olarak koyuyorlar. O çocukların çektiklerini burunlarından fitil fitil getirmezsek namerdiz. Gezi olaylarını tahrik edenler, 17-25 Aralık'ı yapanlar, 6-7 Ekim'i yapıp Doğu Güneydoğu'yu yakıp yıkanlar, 15 Temmuz'u yapanlar bugün karşımızda bir araya geldiler. Kol kola girdiler. Maskeli bir şekilde PKK ile HDP'yi normallik çizgisine alıp CHP'nin kanatları altında onlara yeniden tünel açmaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyin. Bakın Muğla'da çekildiler, Ardahan'da HDP çekilmiş, 3 adayını CHP'ye vermiş. Ben bunları iyi tanıyorum. Tırnağını attı mı bir daha oradan kimse geri alamaz. Doğu, Güneydoğu'daki belediyelerden paraları aldılar evlatlarımıza kurşun, bomba olarak yağdırdılar. Şimdi CHP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin kanatları altında, başka adımlar atacaklar. Biz PKK'yı söküyoruz. Şehirlerden dağlardan yurt dışında dahi söküyoruz. Bunlara fırsat vermemenizi, şehirlerinize bunları bulaştırmamanızı evladınız olarak söylüyorum.""Onları İzmir'e musallat etmeyin"HDP'nin "batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceklerine" dair açıklamalarına işaret eden Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:"(HDP Eş Başkanı) Demek istiyor ki Doğu ve Güneydoğu'da HDP'ye oy vereceğiz, batıda da CHP'ye, İYİ Parti'ye, Saadet Partisi ile ittifak edeceğiz. Biz onları Doğu ve Güneydoğu belediyelerinden söktük, evlatlarımızı oraya getirdik. Orası huzur buldu, moral buldu. Onları İzmir'e, Ödemiş'e musallat etmeyin. Bu Kılıçdaroğlu'na itimat etmeyin Ödemişliler. Bu adamın bastığı yerde ot bitmez. SSK'yı batırdı mı, batırmadı mı?Eğer 31 Mart akşamı sandıkta geriye düşersek, 6 yaşındaki masum çocuklara yine taş verirler, kaymakamı, valiyi sokağa çıkarmaz bunlar. Ödemişliler bizim boynumuzu PKK'nın önünde eğdirmeyin. Biz bunların hakkında geliriz. Bizi şu Pensilvanya'daki şarlatana güldürmeyin. Ellerimizi hainlerin karşısında bağlatmayın, istim üzerindeyiz. Haklarından geliyoruz. Bunları Allah'ın izniyle bu millete musallat olmaktan kazıyıp, bu milletin bir daha başlarına bela olmalarına müsaade etmeyeceğiz. O zaman güçlü Türkiye'yi, bir taraftan yerli ve milli üreteceğiz, bir taraftan ekonomimizi sıçratacağız, bir taraftan terörü bitireceğiz. Eksiğimiz yok mu? Eksikten yoksun Cenabı Allah'tır. Hepimizin eksiği var ama samimiyetimizde eksik yoktur.""Niye aday adayı oldun başkan?"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da bu seçimin yerel seçim olduğunu ancak İzmir'de yerel seçim dışında konuşulması gereken bazı hususlar bulunduğunu belirtti.Dağ, "Bunlar hamasi söylediğimiz şeyler değil. 1 Ekim günü Aziz Kocaoğlu büyükşehir belediye başkan adayı olmayacağını açıkladı. Ocak ayı geldi, bir kişinin ismi konuşulmaya başlanınca Kocaoğlu soluğu Ankara'da alıp yeniden 'aday adayıyım' demedi mi? Niye aday adayı oldun başkan? Ne dedi, 'İzmir üzerinde tehlikeli bir oyun oynanıyor.' dedi. Ben soruyorum; İzmir üzerinde oynanan bu oyun nedir? HDP'nin il başkanları Tunç Soyer'in adaylığının açıklanmasından bir gün sonra 'Soyer istediğimiz adaydı, biz onun için aday çıkartmayacağız' dedi." diye konuştu.Davet üzerine bir vatandaşın evine giden Bakan Soylu, ev sahibi Mustafa ve Hava Çoban çiftiyle sohbet etti.Mustafa Çoban, 2 yaşındayken hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren oğulları Muhammed Onur'un bugün doğum günü olduğunu belirtince Bakan Soylu, aileye başsağlığı diledi, ikram edilen tavuklu pilavdan yedi.