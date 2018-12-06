Dağlardan Kopan Kayalar Yola Düştü

06 Aralık 2018 Perşembe 14:03



06 Aralık 2018 Perşembe 14:03

Adıyaman-Çelikhan Karayolunda şiddetli yağmur yağışından dolayı dağlardan kopan kaya parçaları karayoluna düştü.Adıyaman- Çelikhan Karayolunun 37.kilometresinde birkaç gündür etkisini sürdüren şiddetli yağmur yağışından dolayı dağlarda bulunan kaya parçaları yuvarlanarak karayoluna düştü. Kayalardan dolayı yolun bir şeridi kullanılamazken yolu kullanan sürücüsüler yaşanabilecek kaya yuvarlanmalarına karşı da tedirgin oldu. Aynı zamanda sürücüler yolun temizlenmesi için ilgili yerlere bilgi vermeyi de ihmal etmedi. - ADIYAMAN