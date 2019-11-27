Haberler » Güncel » Dağlardan topladıkları kuşburnuyla aile ekonomisine katkı sağlıyorlar - Haber

Dağlardan topladıkları kuşburnuyla aile ekonomisine katkı sağlıyorlar

Akseki ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen kuşburnudan çay, reçel ve marmelat yapan kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor.

27.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:34Dağlardan topladıkları kuşburnuyla aile ekonomisine katkı sağlıyorlar
ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen kuşburnudan çay, reçel ve marmelat yapan kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor.
İlçenin kırsal mahallelerinde yaşayan ailelerin yoğun mesai harcayarak topladığı kuşburnu, ayıklama işleminin ardından evlerin bahçelerinde yakılan odun ateşinin üzerinde bakır kazanlarda kaynatılıyor.
Kuşburnular, kevgirden geçme kıvamına geldikten sonra kendi suyuyla ezilerek çekirdeklerinden ayıklanıp elekten geçiriliyor.
Daha sonra posasından arındırılan kuşburnu, 4 saat daha kaynatıldıktan sonra reçel kıvamına getirilip kavanozlara dolduruluyor.
Yapılan ürünlerin bir kısmı satış için bekletilirken, bir kısmı da kışın tüketilmek için ayrılıyor.
İlçe sakinlerinden Ayşenur Çavuşoğlu, kuşburnu toplayıp reçel ve marmelat yaparak aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.
Kuşburnunun reçel ve marmelatının çok lezzetli olduğunu belirten Çavuşoğlu, sağlık açısından faydalı olduğu bilinen kuşburnudan yaptıkları ürünlerin ilgi gördüğünü ifade etti.

Akseki, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:33 80 yaşında ilk doğum gününü huzurevinde kutladı
14:33 Öldürüldüğü değerlendirilen Meral için kaybolduktan 2 gün sonra hastanede kayıt açılmış
14:32 Kamerayla poz veren Şeyma Subaşı'nın büyük görünen ayakları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı
14:32 Malkara TSO toplandı
14:32 Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP)...
14:32 Adana'da 9 eski komiser yardımcısının FETÖ'den yargılanmasına devam edildi
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:50 Mansur Yavaş: Belediyenin eski dönemden 8,5 milyar lira borcu var
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
13:14 Rize'de 4 yaşındaki kızın camdan düşüp ölmesi davasında ilginç detay: Ağabeyi de aynı şekilde ölmüş
13:04 Şehit kardeşinin tazminatıyla ev almak isterken parasını kaptırdı
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
09:26 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden emsal karar: İşten kendi isteğiyle ayrılan kadına nafaka yok
27.11.2019 14:34:20