Haberler » Güncel » Dağlardan topladıkları kuşburnuyla aile ekonomisine katkı sağlıyorlar - Haber

Dağlardan topladıkları kuşburnuyla aile ekonomisine katkı sağlıyorlar

Kadınların kuşburnu toplaması Kadınların kuşburnuları kaynatarak reçele dönüştürmesi Ayşenur Çavuşoğlu ile röportaj ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen kuşburnudan çay, reçel ve marmelat yapan kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor.

27.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:11
Kadınların kuşburnu toplaması
Kadınların kuşburnuları kaynatarak reçele dönüştürmesi
Ayşenur Çavuşoğlu ile röportaj
ANTALYA - 'nın ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen kuşburnudan çay, reçel ve marmelat yapan kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor.
İlçenin kırsal mahallelerinde yaşayan ailelerin yoğun mesai harcayarak topladığı kuşburnu, ayıklama işleminin ardından evlerin bahçelerinde yakılan odun ateşinin üzerinde bakır kazanlarda kaynatılıyor.
Kuşburnular, kevgirden geçme kıvamına geldikten sonra kendi suyuyla ezilerek çekirdeklerinden ayıklanıp elekten geçiriliyor.
Daha sonra posasından arındırılan kuşburnu, 4 saat daha kaynatıldıktan sonra reçel kıvamına getirilip kavanozlara dolduruluyor.
Yapılan ürünlerin bir kısmı satış için bekletilirken, bir kısmı da kışın tüketilmek için ayrılıyor.
İlçe sakinlerinden Ayşenur Çavuşoğlu, kuşburnu toplayıp reçel ve marmelat yaparak aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.
Kuşburnunun reçel ve marmelatının çok lezzetli olduğunu belirten Çavuşoğlu, sağlık açısından faydalı olduğu bilinen kuşburnudan yaptıkları ürünlerin ilgi gördüğünü ifade etti.
Dağlardan topladıkları kuşburnuyla aile ekonomisine katkı sağlıyorlar

Antalya, Akseki, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:39 Polislere 'sıfır atık' eğitimi
16:38 Atıkların karıştığı çayın rengi maviye döndü
16:38 Kadınlara yönelik minyatür kursu açıldı
16:38 Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına iki tutuklama
16:37 Enez'in tarihi mirasını yansıtan objeler, Saros Körfezi'ne batırılıyor
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
15:53 İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
15:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
15:26 CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi
15:25 İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
27.11.2019 16:40:37