Dağları tribün yaptılar
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında Gümüşhanespor ile İnegölspor maçını taraftarlar korona virüs nedeniyle seyirci yasağına rağmen dağ yamacından izledi.
15.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:04
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında Gümüşhane spor ile İnegölspor maçını taraftarlar korona virüs nedeniyle seyirci yasağına rağmen dağ yamacından izledi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye 'de tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararının ardından Gümüşhanespor, sahasında İnelgölspor'u konuk etti. Yasak nedeniyle stadyumun dağ tarafındaki boşlukları ve kayalıkların üzerini doldurarak takımını destekleyen yaklaşık 100 Gümüşhanespor taraftarı havanın güzel olmasından da faydalanarak müsabakayı izlemesi ilginç görüntüler oluşturdu. - GÜMÜŞHANE
Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye 'de tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararının ardından Gümüşhanespor, sahasında İnelgölspor'u konuk etti. Yasak nedeniyle stadyumun dağ tarafındaki boşlukları ve kayalıkların üzerini doldurarak takımını destekleyen yaklaşık 100 Gümüşhanespor taraftarı havanın güzel olmasından da faydalanarak müsabakayı izlemesi ilginç görüntüler oluşturdu. - GÜMÜŞHANE
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, İnegölspor, Türkiye, Spor
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