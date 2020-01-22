Dağları var, kayakları var ama tesis yok

SARIKAMIŞ Kayak Merkezi'ne yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Kars 'ın Karaçoban Köyü gençleri kendilerine tesisi olmayan kayak merkezini kurdu. Deniz seviyesinden 2600 metre yükseklikteki Elma dağında kayak yapan 4 arkadaşın sosyal medyadaki paylaşımı beğeni topladı.

Kars'a 15 kilometre uzaklıktaki Karaçoban Köyü'nde yaşayan Aykut Karabulut, sosyal medyada izlediği videoyla kayak sporuna ilgi duymaya başladı. Köyünden 70 kilometre uzaklıktaki Sarıkamış Kayak Merkezi'ne giden Karabulut, kayak kursuna katıldı. Kurs sonrası köye dönen Karabulut, öğrendiklerini köydeki arkadaşları ve çocuklara öğretti. Karaçoban köyünde kayak meraklılarının sayısı artınca gençler hiçbir tesis olmayan Elma Dağı'nda kayak ve kızak pistler oluşturdu. Köyde günlük işlerini bitiren genç ve çocuklar kayak, snowbaord ve kızıklarını alarak 3 kilometrelik yürüyüşün ardından dağın zirvesine ulaşıyor. Zirveden kayarak inen Emre Karabulut, Aykut Karabulut, Oğuzhan Kildiş ve Oğuz Gündoğan bu zevkli yolculuğu sosyal medya hesaplarından paylaştı. "Kendi kayak merkezimizi kurduk, girişler ücretsizdir ama teleferik bulunmamaktadır" notuyla paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kayak konusunda köydeki gençlerle önemli bir adım attıklarını söyleyen Aykut Karabulut, "Kayak bizler için pahalı bir spor. 'Neden köyümüzdeki Elma Dağı'nı değerlendirmeyelim?' dedik. Sarıkamış Kayak Merkezi bize uzak olduğu için kendi hayallerimizi böyle gerçekleştirdik. Kayak kıyafetleri ve malzemelerimiz yok. Yetkililere seslenmek ve malzeme talebimi iletmek istiyorum. Çünkü ben köyümüzde gençleri kayak konusunda eğitiyorum. Eğer malzemeleri de temin edebilirsek köyümüzden önemli kayakçılar çıkacaktır. Her gün 3 kilometre yürüyerek Elma Dağı'na kaymaya geliyoruz. Ama bizim eğlencemiz her zorluğa değer. Çocukların eğlenmesi gerçekten çok güzel" diye konuştu.

Köy Muhtarı Ergin Gündoğan da, "Gençlerimiz burada kendi imkanları doğrultusunda kayıyorlar. Gençlerimiz benden malzeme konusunda destek istiyorlar. Bende önümüzdeki günlerde konuyu sayın valimize ileteceğim ve destek isteyeceğim. Gençlerimize kayak ve kızak lazım, kayak elbisesi lazım. Eğer burayı güzel bir şekilde geliştirirsek köyümüzde daha güzel şeyler olacaktır" dedi.

Gençlerden Olgun Gündoğan ise, "Burası bizim 2600 rakımlı Elma Dağı mevkii. Burası dünyanın en güzel karlarından olan kristal kar örtüsüne sahip kayak merkezlerinden biridir. Hem de bedava kayak yapabiliyorsunuz. Herkesi kayak kaymaya köyümüze bekliyoruz. Kayak kaymak eğlencelidir, güzeldir. Herkesi misafir etmek isteriz. Kaz pişiririz evimizde konuk ederiz" diye konuştu.

SARIKAMIŞ'I HİÇ GÖRMEDİ

Elma Dağı'nda kızak yapan çocuklardan Yunus Kildaş (12) Sarıkamış Kayak Merkezi'ni hiç görmediğini ifade etti. Kayak merkezini görmeyi çok istediğini vurgulayan Kildaş, şunları söyledi:

"Eğer götüren olursa gitmeyi isterim. Orayı görmek ve orada kaymak istiyorum. Şu anda köyümüzde kayıyoruz ama kızaklarımız yok. Kayaklarımız yok, kayak elbiselerimiz yok. Bizde büyüklerimizle buraya gelip kayak öğrenmeye çalışıyoruz. Sarıkamış'ta kayak çok pahalı. Benimde bu imkanım yoktur. Kayak kaymak çok eğlenceli bizde şimdilik bu eğlencemizi köyümüzde yaşıyoruz."