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'Dağların Arslanı' Ahmet Arslan kariyerini noktaladı

Dağ koşusunda Türkiye'ye üst üste 7 kez Avrupa şampiyonluğu getiren Red Bull sporcusu Ahmet Arslan aktif spor yaşantısını duygusal bir mektup ile noktaladı.

09.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:21'Dağların Arslanı' Ahmet Arslan kariyerini noktaladı
Dağ koşusunda 'ye üst üste 7 kez Avrupa şampiyonluğu getiren Red Bull sporcusu Ahmet Arslan aktif spor yaşantısını duygusal bir mektup ile noktaladı.

Kariyerinde dağ koşusunda 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Ahmet Arslan kariyerini sonlandırdı. Üst üste 7 kez bu başarıyla ulaşan Arslan, aktif spor yaşantısına özel bir mektupla veda etti. Birçok hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Red Bull sporcusu Ahmet Arslan "Artık vakit yeni hedeflere, yeni ümitlere yönelme vakti" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde çok önemli başarılara imza atan Ahmet Arslan "Keşke dediğim konular, ulaşamadığım hedefler var ancak hedeflerimin büyük çoğunluğunu gerçekleştirmiş olmanın verdiği manevi huzuru yaşıyorum. Artık profesyonel spor kariyerimi sonlandırma kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

Rakiplerini unutmadı

Dağların Arslanı olarak da bilinen başarılı sporcu veda mektubunda rakiplerine de şu ifadelerle teşekkür etti: "Mücadelemi daha keyifli ve anlamlı kılan bütün rakiplerime sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim. Rakiplerim olmasaydı yaptığım en güzel koşular, sergilediğim en iyi performanslar bir antrenmandan öteye geçemezdi. Birlikte yol aldığımız bütün rakiplerim; iyi ki vardınız, iyi ki dağları, patikaları birlikte adımladık."

Başta kendisini spora yönlendiren beden eğitimi öğretmeni Güldane Şahin olmak üzere antrenörü Metin Sazak'a, Gençlik ve Bakanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu'na ve Red Bull'a teşekkür eden Ahmet Arslan "10 yıldır üyesi olmaktan gurur duyduğum Red Bull Ailesi bir teşekkürden çok daha fazlasını hak ediyor. Arkamda hissettirdiğiniz destekle birlikte spor kariyerim 4-5 yıl daha uzadı ve 2016'da kariyerimin 2. baharını yaşayarak Dağ Koşusu Dünya 3.'lüğü, Dağ Koşusu Avrupa 3.'lüğü, Red Bull 400 Dünya Şampiyonluğu gibi başarılar elde ettim. Şimdi yeni hedeflere, yeni hayallere ve farklı alanlarda yeni başarılara kucak açma vakti" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Ahmet Arslan, Red Bull, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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