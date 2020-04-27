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Dağların ortasındaki tarlasında meyve ve sebze yetiştiriyor

Dağların ortasındaki tarlasında meyve ve sebze yetiştiriyorKÜTAHYA'nın Emet ilçesinde çevresi dağlarla kaplı tarlasında çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Cemil Solak, 15 yıl önce esnaflığı bırakarak tarıma başladığını belirterek, 'Dağdan, bin 200 metre yükseklikten su kaynağı bulup...

27.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:08
Dağların ortasındaki tarlasında meyve ve sebze yetiştiriyor
KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde çevresi dağlarla kaplı tarlasında çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Cemil Solak, 15 yıl önce esnaflığı bırakarak tarıma başladığını belirterek, 'Dağdan, bin 200 metre yükseklikten su kaynağı bulup arazime borularla getiriyorum. Damlama sistemi ile ürünlerimi yetiştiriyorum. Yıllık ortalama 3.5 ton çilek, 15 veya 20 ton arası domates, 20 ton karpuz ve üzümle beraber yıllık 60 ton üretim yapıyorum' dedi.
Emet ilçesinde oturan Cemil Solak, 15 yıl önce esnaflığı bırakarak ailesine ait dağların ortasındaki tarlasında çiftçilik yapmaya başladı. Meyve ve sebze üretiminde doğal yöntemler kullandığını ifade eden Solak, bu sayede geçimini sağladığını söyledi. Su ihtiyacını dağlardaki doğal kaynaklardan bin 200 metreden borularla getirerek damlama sulama sistemi kullandığını belirten Solak, 'Oğlum Mustafa Serkan Solak'ı, üretim yapmasında destek olması için Tarım Lisesi'nde okuttum. Yetiştirdiğim ürünler çilek, karpuz, domates ve biber. Burası her tarafı ormanlarla kaplı ve yüksekten kayan topraklarla oluşmuş bir yer. Biz burada tamamen doğal katkısız tarım yapıyoruz. Yetiştirdiğimiz çilek birinci kalitedir ve ilk hasadımızı Ramazan ayının ortasında yapacağız. Yetiştirdiğim karpuzun aroması adana karpuzundan çok daha iyidir. Dağdan, bin 200 metre yükseklikten su kaynağı bulup arazime borularla getiriyorum. Tamamen manuel olarak su kendi basıncıyla geliyor. Damlama sistemi ile ürünlerimi yetiştiriyorum. Yıllık ortalama 3.5 ton çilek, 15 veya 20 ton arası domates, 20 ton karpuz ve üzümle beraber yıllık 60 ton üretim yapıyorum. Yetiştirdiğim üzümden, bin bir derde deva olan tamamen doğal pekmez yapıp satıyorum. Yetiştirdiğim ürünlerin fidesini hiçbir yerden almıyorum. Tamamını kendim yetiştiriyorum ve ihtiyacı olan arkadaşlarıma da üretim için fide veriyorum' dedi.
Tarlasında aşılama yöntemiyle ceviz yetiştirmeye de başladığını anlatan Solak, şunları söyledi:
'Kütahya'nın Emet ilçesine has olan Küreci elması üretimine de başladım. Üç yılda elma hasat etmeye başladım. Toprak oldukça verimli. Bizde koronavirüs var diye üretim durmaz. Tedbirlerimizi alarak üretmek zorundayız. Durmak yok üretmeye devam. Daha fazla çalışmak zorundayız. Kendi çabalarımızla bu gördüğünüz atıl arazide yolumuz olmadan üretmeye çalışıyorum. Devletimizden bizim gibi aile üreticilerine de destek vermesini istiyorum.'
Mustafa Serkan Solak (21) da babasına tarla işlerinde destek olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını olmasına rağmen gerekli tedbirleri alarak üretimi sürdürmeye çalıştıklarını kaydeden Solak, 'Kendimi bildim bileli bu atıl arazide üretim yapıyoruz. Tarım lisesi mezunuyum. Koronavirüs salgını olmasına rağmen çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Ülkemizin daha çok üretime ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ve daha çok üreteceğiz. Aile işletmeciliğimiz de bu atıl arazide üretime devam edeceğiz' diye konuştu. Dağların ortasındaki tarlasında meyve ve sebze yetiştiriyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Emet, Güncel, Haber
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