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Dağlı: "Kimse yanlış anlamasın, geminin su aldığını gören atladı"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Basın toplantısından detaylar Balıkesirspor Kulüp Başkanı Kadir Dağlı'nın konuşması BALIKESİR - Balıkesirspor Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, giden futbolcuları eleştirerek, kulübün şu anda kaleci Andija Vukovic'e 300 bin lira borcu olduğunu söyledi.

16.01.2020 19:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:14
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Basın toplantısından detaylar
Kulüp Başkanı Kadir Dağlı'nın konuşması BALIKESİR - Balıkesirspor Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, giden futbolcuları eleştirerek, kulübün şu anda kaleci Andija Vukovic'e 300 bin lira borcu olduğunu söyledi.
Dağlı, kulüp tesislerinde Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Demiraslan ve Asbaşkan Sefer Coşkun'la birlikte basın toplantısı düzenledi.
Giden futbolcuları eleştiren Dağlı,"Kimse yanlış anlamasın, geminin su aldığını gören atladı. Kimse deliği kapatalım diye bizden ricada bulunmadı." dedi.
Dağlı, kulübün kaleci Andija Vukovic'e 300 bin lira borcu olduğunu belirterek, "455 bin lira bize vermiş olduğu borç paranın 155 bin lirası kendisine primler haricinde borç alınan paranın miktarı 455'in 155'i ödendi. 300 bin lira Vukovic'in kulübe verdiği paradan dolayı alacağı var ve şunu söylüyor 'başkanım durumunuz oldukça bana ödeyin, eşit davranın' diyor. buda çok takdir edilecek bir durum." diye konuştu.
Toplantıda konuşan Asbaşkan Sefer Coşkun ise Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un bugün itibariyle toplam borcunun 46 milyon 267 bin lira olduğunu ifade etti.
Dağlı:

Balıkesirspor, Kadir Dağlı, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

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