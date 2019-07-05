05.07.2019 12:45
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Dağlık alanda cesedi bulundu

Dağlık alanda cesedi bulundu

AYDIN'ın Köşk ilçesindeki dağlık alana, incirin döllenmesini sağlayan ilek (erkek incir) toplamaya giden çiftçi İsa Bayram (44), ölü bulundu.

AYDIN'ın Köşk ilçesindeki dağlık alana, incirin döllenmesini sağlayan ilek (erkek incir) toplamaya giden çiftçi İsa Bayram (44), ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmadığı belirtilen Bayram'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.
Evli ve iki çocuk babası İsa Bayram, dün akşam saatlerinde, Karatepe Şehitliği yakınlarındaki dağlık bölgeye ilek toplamaya gitti. Aradan geçen uzun süreye rağmen geri dönmeyen Bayram'ın yakınları, merak edip aramaya çıktı. Köylülerin de yardımıyla dağlık alanda arama yapıldı. Bu sabah, Karatepe Şehitliği yakınlarında bulunan köy çeşmesi önünde İsa Bayram'ın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan Bayram'ın cesedi, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Aydın
Kaynak: DHA
aydın, köşk, Güncel

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