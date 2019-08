DAH YURT BÜLTENİ - 16

Perge Antik Kenti yakınında orman yangını (3)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Aksu ilçesinde, Perge Antik Kenti yakınlarında çıkan orman yangını, 4 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler havadan ve karadan soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Perge Antik Kenti ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülen yangın nedeniyle bazı seralar zarar gördü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ne kadar bir alanın zarar gördüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

ANTALYA,

Tabancayla oynarken ağabeyini vurdu

Diyarbakır'da, 19 yaşındaki M.T. oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu 20 yaşındaki ağabeyi A.T. boynundan yaralandı.

Olay akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. 5 Nisan Mahallesi 709'uncu sokaktaki apartmanının 4'üncü katında oturan M.T., iddiaya göre, evde oynadığı tabancanın kazara ateş almasıyla yanında bulunan ağabeyi A.T. boyundan vuruldu. Olayın arından M.T., sağlık görevlilerine ve polis ekiplerine paber verdi.

Yaralı A.T., olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken, olayın yaşandığı evde inceleme yapan polis ekipleri, ağabeyini kazara vuran M.T.'yi gözaltına aldı.

Olay yerinden görüntüler

Güvenlik önlemi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

İddiaya göre, Çamlıyayla ilçesindeki Sebil Mahallesi'nde eşiyle birlikte bahçede vakit geçiren Cihan Gönendi'nin evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi kapladı. Yangını fark eden komşular itfaiyeye haber verdi. Evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Bu sırada evinin önüne gelen Cihan Gönendi, çaresizce alevleri izledi. Gönendi'yi komşuları sakinleştirdi. Yangın bir süre sonra itfaiye tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alevler

Gönendi'nin yanan evini izlemesi

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/MERSİN,

Freni boşalan greyderin park halindeki otomobili ezme anı kamerada

SİNOP'ta çevre düzenlemesi çalışması yaptığı sırada freni boşalan gereyder, park halindeki otomobilin üzerine çıktı. Kimsenin yaralanmadığı kaza anı da anbean güvenlik kamerasına yanısıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Sinop Belediyesi'ne ait greyder, çevre düzenlemesi için çalıştığı esnada freni boşaldı. Kontrolden çıkan iş makinası, İbrahim Demir'e ait 57 AJ 445 plakalı park halinde bulunan otomobilin üzerien çıktı. Operatörünün kontrolünden çıkan iş makinesi, sürüklenen otomobilin demir bariyerlere vurmasıyla durabildi. Kazada, otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Kimsenin yaralanmadığı kaza anı da çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yanısıdı. Görüntülerde, çalıştığı sırada geri manevra yapan greyderin kontrolden çıkıp park halindeki otomobilin üzerine çıktığı görülüyor.

-Kaza anı görüntüsü

Haber: Deniz ÖZEN KAMERA: SİNOP/DHA