Daha Fazla Puan Almamız Gerekiyor"

16 Kasım 2018 Cuma 17:11



16 Kasım 2018 Cuma 17:11

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, ilk yarı sonuna kadar toplayabilecekleri kadar puan toplamak istediklerini söyledi.Anadolu Ajansı (AA) Giresun Bürosu'nu ziyaret eden Kalpar, AA muhabirine açıklamada bulundu.Kalpar, göreve geldiği günden itibaren mücadeleyi biraz daha yukarı taşıdıklarını dile getirerek, "Daha fazla puanlar almamız gerekiyor. İlk yarının bitimine kadar 5 maçımız var. Özellikle ilk oynayacağımız karşılaşma bizim için en önemli ve en değerli maçtır. Denizlispor maçı deplasmanda. İçeride ve dışarıda kazanma adına mücadele etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.Hiçbir maçın bu zamana kadar kolay olmadığını vurgulayan Kalpar, şöyle devam etti:"Özellikle kalan 5 maçımızdan mümkün olduğu kadar en iyi puanı alabilecek bir anlayışı, bir oyunu ortaya koymamız gerekiyor. İnşallah bunu gerçekleştiririz. İkinci yarı için neler yapabileceğimizi, başkanımızla, yönetim kuruluyla konuşacağız. En doğrusunu yapabilme adına çalışmaları sürdürürüz."Kalpar, sakatlığı bulunan oyuncular konusunda, "Sadece bir Volkan Okumak'ı kazandık. Uzun zamandır sakatlığı dolayısıyla oynamayan bir oyuncu ama daha iyi duruma geldi. Bunun dışında Aykut Demir, Savaş Polat, Ergin Keleş, İbrahim Sangare, Id Azza'nın sakatlığı devam ediyor." diye konuştu.Öte yandan ziyarette Kalpar'a sportif direktör Ümit Teke ve basın sorumlusu Zafer Akten de eşlik etti.